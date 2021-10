Haaland-comeback fra start etter skadepause

NTB Sport

Den vanligvis velinformerte lokalavisen Ruhr Nachrichten hadde Haaland inne i sin sannsynlige lagoppstilling fra tidlig lørdag.

Da laguttakene ble sluppet offisielt i forkant av kampen, viste det seg at avisen hadde rett.

Haaland pådro seg en skade i en lårmuskel etter et sammenstøt med Mats Hummels på trening. Dette satte ham utenfor i noen uker, og Haaland sto over både klubb- og landskamper.

Han skal ha trent tilnærmet for fullt de siste dagene.

Allerede tirsdag venter ny Dortmund-oppgave. Da er det bortekamp mot Ajax i Champions League.

Slår Borussia Mainz, er sjansen til stede for at laget leder serien etter at runden er ferdigspilt søndag.

