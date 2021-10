Sterling åpner for klubbskifte

NTB Sport

Det avslørte England-vingen da han torsdag kveld deltok digitalt på en sportskonferanse i regi av Financial Times, ifølge DPA.

– Hvis det fantes en mulighet for å dra et annet sted, ville jeg vært åpen for det. Fotballen er det viktigste for meg, med mål jeg har satt meg selv som ung og en drøm om å spille i utlandet, sa Sterling.

Denne sesongen har mange stusset over hvor lite spilletid Sterling har fått. Han var glitrende for England i EM, men har bare startet to av Citys sju seriekamper i høst.

City-manager Pep Guardiola fastholder stadig at Sterling er et sentralt medlem av hans tropp.

– Jeg er ikke en person som kommer til å klage, og jeg har ikke forsøkt å gjøre dette til en større sak enn det er. Jeg fortsetter å jobbe, og jeg ønsker bare å spille fotballkamper og score mål regelmessig, sier Sterling.

