Det avslørte England-vingen da han torsdag kveld deltok digitalt på en sportskonferanse i regi av Financial Times, ifølge DPA.

– Hvis det fantes en mulighet for å dra et annet sted, ville jeg vært åpen for det. Fotballen er det viktigste for meg, med mål jeg har satt meg selv som ung og en drøm om å spille i utlandet, sa Sterling.

– Som engelskmann er Premier League alt jeg kjenner, og jeg har alltid hatt en følelse i meg om at jeg kanskje en dag vil spille i utlandet for å se hvordan jeg takler den utfordringen.

Ingen garantier

Denne sesongen har mange stusset over hvor lite spilletid Sterling har fått. Han var glitrende for England i EM, men har bare startet to av Citys sju seriekamper i høst.

City-manager Pep Guardiola fastholder at Sterling er et sentralt medlem av hans tropp, men vil ikke garantere ham mer spilletid.

– Jeg kan ikke forsikre spillere om hvor mange minutter de skal spille. De må vise seg fram på gresset. Det gjelder ikke bare for Raheem, men for alle.

– Det jeg ønsker for Raheem og alle andre (spillere) er at de skal være glade og fornøyde. Om de ikke er det, står de fritt til å ta avgjørelser som er best for dem, familien deres og alle som er glade i dem, sa Guardiola på fredagens pressekonferanse foran Premier League-møtet med Burnley lørdag.

Vil bli bedre

Sterling kan trolig få flere sjanser i tiden som kommer. Nylig ble vingkollegaen Ferrán Torres skadd på landslagsoppdrag for Spania, og Guardiola sa at han kan være ute i opptil tre måneder.

Sterling kom til City fra Liverpool i 2015. Kontrakten hans går ut i 2023. Inntil videre sier vingen at han vil fortsette å jobbe hardt for City når han får sjansen.

– Jeg er ikke en person som kommer til å klage, og jeg har ikke forsøkt å gjøre dette til en større sak enn det er. Jeg fortsetter å jobbe, og jeg ønsker bare å spille fotballkamper og score mål regelmessig, sier Sterling.

– Jeg prøver å oppnå bedre tall enn jeg hadde forrige sesong. Å beholde den sulten. Det er den eneste måten du kan bli bedre på.

