NFF er imot fotball-VM annethvert år

Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding. Det er fotballpresidentene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene som sammen offentliggjør sin innstilling.

Det forklarer de blant annet med svekket synlighet for kvinnenes mesterskap, for tett kampprogram og større belastning på spillerne, samt at det ifølge forbundene vil ødelegge for herrenes og kvinnenes EM.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har hele tiden vært kritiske til det internasjonale forbundets planer. Med dagens modell holdes både VM og EM hvert fjerde år.

– Vi har stilt oss bak UEFAs kritiske blikk tidligere på prosess og forslag på herresiden, og vi gjør det også når det gjelder kvinnesiden. Et slikt forslag og en så stor avgjørelse er noe man må diskutere og vurdere grundig før en avgjørelse blir tatt, og det er uheldig at interessegruppene ikke har fått være med fra starten. Vi er bekymret over at dette vil gå utover kvinnefotballens utvikling, sier fotballpresident Terje Svendsen.

