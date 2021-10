Liverpool uten Alisson i helgen – sendt rett til Madrid

NTB Sport

Det opplyste manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse.

– Vi har visst om denne situasjonen en stund og valgte derfor å sende dem til Madrid direkte, sa Klopp.

Becker (reserve) og Fabinho (spilte fra start) var med i Brasils VM-kvalifiseringskamp i hjemlandet natt til fredag.

Klopp møter managerveteranen Claudio Ranieri (69) denne runden. – Det er brutalt hvordan Watford håndterer dette med managere. Ingen kan være overrasket over at de gjorde et bytte.

– Claudio ser yngre ut enn meg, og han har tydeligvis gode gener. Jeg håper jeg er i like god form når jeg når samme alder, sa 54-åringen Klopp.

Joshua King kan være aktuell for Watford-spill etter en skade.

