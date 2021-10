Bruce fortsatt Newcastle-sjef – slaktet reporterne

NTB Sport

Bruce holdt pressekonferanse fredag ettermiddag. I forkant av det publiserte klubben en pressemelding det gjøres klart at trenerveteranen leder laget mot Tottenham.

– Det har ikke skjedd, det dere alle ønsket, sa Bruce henvendt til journalistene på pressekonferansen, ifølge lokalavisen Evening Chronicle.

– La oss håpe dere får tyn fra de som styrer avdelingene deres. Jeg prøvde å beholde verdigheten min. Men jeg håper dere får en smekk fra sjefene deres, at det blir litt varmt. Hvem enn det er som fôrer dere med informasjon, de tok feil, fortsatte Bruce.

– Fine folk

Deretter fortalte han om møtene med klubbens nye minoritetseiere Amanda Staveley og Mehrdad Ghodoussi, som har vært sentrale i prosessen med å selge klubben til den saudiarabiske PIF-gruppen.

– Jeg har ikke vært et tema i diskusjonene i det hele tatt. Det er har vært noen temaer som må holdes privat, men det handlet bare om laget og skader, og det var uformelt. De er veldig fine folk, sier Bruce.

Søndag runder han sin 1000. kamp i trenerkarrieren.

– Det handler ikke om meg, men at klubben skal videre, om spillerne og – enda viktigere – å skaffe et resultat på søndag. Jeg synes vi har spilt bra i perioder. Vi trenger en seier for å klatre på tabellen.

Usikkerhet

Newcastle ligger nest sist i Premier League med tre poeng fra sju kamper. Det er høyst usikkert hvor lenge Bruce blir sittende.

– Steve har vært veldig profesjonell i våre samtaler med ham, og han og trenerapparatet vil lede laget på søndag. Om vi gjør noen endringer framover, vil Steve være den første som får vite om det. I mellomtiden ønsker vi ham lykke til i sin 1000. kamp som manager, sier Newcastle-direktør Staveley.

(©NTB)