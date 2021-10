Straffeseier i ligacupen for norsk United-duo

NTB Sport

Den norske duoen spilte fra start for United i Nordøst-England, og de tok en gledesdans sammen med Ivana Ferreira Fuso etter at brasilianeren scoret sitt første mål for klubben. United ledet 1-0 ved pause.

Ella Tooney ordnet ny ledelse etter at hjemmelaget utlignet, men kampen endte 2-2. Dermed måtte det straffespark til for å avgjøre hvem som skulle få et ekstrapoeng. Risa scoret på Uniteds fjerde straffe, og ett skudd utenfor senket hjemmelaget ettersom United scoret på alle sine fem.

Manchester City og Everton er øvrige lag i gruppa. De fem gruppevinnerne og den beste toeren går til kvartfinale i turneringen. Mesterligadeltakerne Arsenal og Chelsea er automatisk kvartfinaleklare i ligacupen.

