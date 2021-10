Spania-stjernen Torres ute med skade – mister mange kamper

NTB Sport

Det betyr at han høyst sannsynlig mister et tosifret antall kamper for City i tillegg til Spanias avgjørende VM-kvalifiseringskamper i november.

Torres spilte 83 minutter i søndagens finale i nasjonsligaen mot Frankrike (1-2-tap), selv om han hadde fått skaden i semifinalen mot Italia noen dager tidligere.

Først da spilleren kom tilbake til Manchester ble det oppdaget at det handlet om et brudd i foten, skriver Marca. Flere britiske medier omtaler de samme opplysningene.

De første undersøkelsene indikerer at Torres er ute av spill i halvannen måned. Spania spiller to svært viktige kamper mot Hellas og Sverige i november, og de må trolig vinne begge for å gå til topps i sin pulje.

Manchester City spiller elleve kamper i løpet av resten av oktober og november.

