Skandaletrener og utstyrsgigant saksøkt – løper krever 168 millioner kroner

NTB Sport

Allerede i 2019 ble Salazar anklaget av Cain for å ha prøvd å få henne ned i en uforsvarlig vekt da hun var en del av utstyrsgiganten Nikes treningsgruppe «The Oregon Project». Det fortalte hun i et intervju med New York Times.

Cain sa det gikk så langt at hun fikk selvmordstanker. Torsdag ble det kjent at den tidligere juniorverdensmesteren har saksøkt Salazar og Nike for 168 millioner kroner.

I rettsdokumentene hevder Cain at hun ble følelsesmessig krenket. Blant annet skal treneren ha sagt at Cain var for tykk og at brystene og baken hennes var for store.

Cain anklager Nike for å ha visst om mishandlingen uten å gripe inn. Derfor går hun også til sak mot selskapet. Nike vil ikke kommentere rettsprosessen.

Salazar er i USA utestengt fra treneryrket på livstid etter anklager om seksuell trakassering av kvinner i Nikes nevnte treningsgruppe. 63-åringen har selv innrømmet å ha kommet med «urimelige eller ufølsomme» kommentarer, men benektet at det handlet om overgrep eller kjønnsdiskriminering.

Oregon Project ble lagt ned i 2019. Der var Salazar trener for flere av langdistanseløpingens største stjerner, blant dem briten Mo Farah og nederlandske Sifan Hassan.

Høsten 2019 ble Salazar også utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet. Nylig tapte han ankesaken i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

(©NTB)