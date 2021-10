Kvinnen bak Tour de France-massevelten slipper trolig fengsel

NTB Sport

Den 31-årige franske kvinnen, som ikke nevnes ved navn etter at hun tidligere ble utsatt for massiv hets i sosiale medier, er tiltalt for å ha forårsaket personskader og satt liv i fare. Aktoratet nøyde seg med påstand om fire måneders betinget fengsel.

Lovparagrafene hun er tiltalt for å ha brutt kunne gitt ubetinget fengsel i inntil ett år.

Dommeren avviste en anmodning om å holde rettsforhandlingene for lukkede dører. Rettsforhandlingene ble avholdt torsdag, og dom i saken faller 9. desember.

Aktor Solenn Briand sa at kvinnen har beklaget det hun gjorde under åpningsetappen i Touren 26. juni. Hun ville komme i TV-bildet med en plakat med hilsen til besteforeldrene, holdt den langt ut i veien og felte Tony Martin. Han rev med seg en rekke andre ryttere i en kjempevelt der mange pådro seg betydelige skader.

Personlig helvete

Det oppsto et raseri mot kvinnen, særlig da det ble klart at hun hadde flyktet fra stedet i stedet for å hjelpe de skadde. Først fire dager senere meldte hun seg for politiet.

Flere ryttere måtte bryte Tour de France, deriblant Marc Soler, som pådro seg brudd i begge armer.

Kvinnens forsvarer Julien Bradmertz sa i retten at 31-åringen i mange år har hatt sårbar psyke, og at situasjonen er kraftig forverret av belastningen ved ulykken hun forårsaket.

– Hun lever i et personlig helvete, sa han.

Ingen terrorist

Straffesaken ble avholdt samme dag som Tour de France-arrangøren offentliggjorde neste års rute.

Arrangøren truet opprinnelig med å saksøke kvinnen, men har ombestemt seg.

– Hun gjorde noe dumt, men hun er ingen terrorist. Vi vil bare at folk skal være forsiktige som tilskuere og husker at de er der for å heie på mestrene, ikke for å komme på TV selv, sa Tour-sjefen Christian Prudhomme.

Proffrytternes fagforening CPA vil fortsatt saksøke kvinnen, med krav om en symbolsk erstatningsssum på 1 euro.

