Der er det trønderklubben Kolstad som har gedigne planer om en storsatsing. – Jeg vet ikke selv. Jeg har ikke bestemt meg. Men jeg må ta en beslutning snart av respekt for prosjektet i Norge og Kiel, sa Sagosen til avisen Kieler Nachrichten etter mesterligakampen mot Zagreb onsdag.

Kiel-ledelsen venter bare på Sagosens beskjed. Den nåværende kontrakten hans løper til sommeren 2023. Sagosen har fått forelagt et utkast til en ny avtale.

– For hver dag som går, blir det mer usannsynlig at han signerer, sier klubbdirektør Viktor Szilagyi til samme avis.

En spiller som Sagosen kan heve åtte-ni millioner kroner i årslønn i de største klubbene i Europa.

Kolstad skal ha rigget til en plan der man i løpet av to år skal ta store steg mot europatoppen. Det koster penger. TV 2 erfarer at man i 2023-24-sesongen skal ha et budsjett på rundt 80 millioner kroner.

