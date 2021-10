Barcelona slet seg til tre poeng i Danmark – Maanums Arsenal slo tilbake

NTB Sport

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen spilte begge fra start for Barcelona i Danmark. Engen var en av tre Barcelona-spillere som ble byttet ut ved pause, etter en omgang der laget dominerte banespillet stort, men Køge kom til de største sjansene.

Det gikk over en time før Barcelona fikk ballen i mål. Fridolina Rolfö kom foran motspilleren ved lengste stolpe og satte inn et innlegg fra Lieke Martens.

På overtid ble det 2-0 da Jennifer Hermoso ble felt av Kyra Carusa og selv satte inn straffesparket.

Herjet

Caroline Graham Hansen spilte hele kampen og skapte som vanlig mange farlige situasjoner. Blant annet i det 18. minutt, da hun kjørte fullstendig rundt med sin motspiller i feltet og serverte Rolfö, som skjøt over fra god posisjon.

Køge var veldig nær et ledermål i det 14. minutt. Kaptein Carusa slo en bruddpasning til Maddie Pokorny. Keeper Sandra Paños kastet seg i beina hennes, men ballen trillet ut til Kelly Fitzgerald, som skjøt mot tomt mål. Andrea Pereira greide å komme i veien for ballen og klarere.

Det var bare den største av flere store kontringsmuligheter for Køge, men mål ble det ikke.

Barcelona slo Arsenal 4-1 i åpningskampen og har full pott etter to runder.

Slo tilbake

Frida Maanum og hennes Arsenal reiste seg etter 1-4-tapet mot Barcelona i første kamp. Torsdag ble Hoffenheim knust 4-0 hjemme i London. Kaptein Kim Little (straffe), Tobin Heath, Vivianne Miedema og Leah Williamson scoret målene.

Maanum er blitt en viktig spiller på Arsenals midtbane. Hun spilte hele kampen og pådro seg et gult kort.

Little scoret ledermålet i det 20. minutt etter at Beth Mead ble felt av Michaela Specht. Mead doblet på overtid i den første omgangen etter at Miedema nikket et innlegg ned til henne, mens nederlenderen satte ned en keeperretur etter et distanseskudd fra Jordan Nobbs. I sluttminuttene satte midtstopper Williamson inn et hjørnespark fra Katie McCabe.

