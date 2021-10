Momskompensasjon og nye anlegg: Dette vil Ap og Sp gjøre med idretten

NTB Sport

Det har vært et viktig punkt for Senterpartiet i forhandlingene om regjeringsplattform og kommer fram i Hurdalsplattformen som ble lagt fram onsdag.

– Dette er en stor seier for hele frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– Full momskompensasjon er en av frivillighetens viktigste saker når det kommer til rammevilkår, så nå ser vi virkelig fram til det endelige statsbudsjettet for 2022, sa idrettspresident Berit Kjøll tirsdag.

Vil ha internasjonale turneringer

Punktet er ett av flere som handler om idretten i den nye regjeringsplattformen. Der kommer det også fram at regjeringen vil gjøre det enklere å kombinere karriere og utdanning, slik at flere toppidrettsutøvere kan leve av idretten sin.

I tillegg legges det opp til bygging av flere idrettsanlegg og at idrettsutstyr skal gjøres tilgjengelig for flere.

Regjeringen vil også vurdere tapsgrensen i Rikstoto, legge til rette for at Norge er vert for internasjonale turneringer og legge til rette for organisert e-sport.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall på Stortinget, så den nye regjeringen må søke flertall med samarbeidspartnere

Hele lista

Dette er punktene om idretten i regjeringsplattformen:

* Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan for anlegg sammen med idrettsbevegelsen.

* Gjøre momskompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt.

* Gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur.

* Legge til rette for at innbyggere har mulighet til gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv og sørge for at det blir laget en plan for tilgang til slikt utlån i kommunene.

* Sørge for, i samarbeid med idretten, at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle.

* Legge til rette for godt friluftsliv i byer og tettbygde områder ved å bidra til skilting, merking og kartfesting av stier, opparbeidede turveier og turruter.

* Styrke paraidretten i samarbeid med idrettsbevegelsen.

* Legge til rette for at Norge også i framtiden skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement.

* Styrke arbeide mot spillavhengighet, bevare enerettsmodellen og sette i verk tiltak for å forhindre spill på utenlandske spillselskap i Norge.

* Vurdere tapsgrensen i Rikstoto.

* Legge til rette for organisert e-sport i tråd med verdiene i den norske idrettsmodellen.

