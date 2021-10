Idrettsforbundet etterlyser krafttak rundt tegnspråktolker etter resultatløs jakt

NTB Sport

Idrettsforbundet opplyser i en pressemelding onsdag at det, tross gjentatte forsøk, har fått avslag på tegnspråktolker til tinget på Gardermoen.

NIF henviser videre til at tegnspråktolker bestilles via Navs tolketjeneste. Tolketjenesten forespør tolker og utlyser samtidig tolkeoppdraget til de tegnspråktolker som jobber frilans.

Idrettsforbundet hevder å ha vært i jevnlig dialog med Navs tolketjeneste og Døveidrettsutvalget for å fremskaffe tegnspråktolker til det kommende tinget. Jakten har vært resultatløs.

Får avslag

– Hørselshemmede og døve skal naturligvis kunne delta i samfunnet, og dermed også i idretten, på lik linje med andre, enten dette er som utøvere eller som tillitsvalgte. Mange døve og hørselshemmede opplever dessverre å få avslag på tegnspråktolk på ettermiddag, kveldstid og i helger, sier generalsekretær Nils Einar Aas.

Ifølge idrettsforbundet har flere møter i idretten, der hørselshemmede og døve skulle ha deltatt, måttet utsettes eller avlyses i høst på grunn av mangel på tegnspråktolker.

– Dersom døve skal være integrert og inkludert i det ordinære idrettstilbudet, kan det ikke skorte på tilgang på tegnspråktolker, også utenfor ordinær arbeidstid. Her har myndighetene en jobb å gjøre, sier generalsekretær Aas.

Krafttak

Idrettsforbundet henviser til at hørselshemmede har rett til tegnspråktolk gjennom folketrygdloven.

– Denne rettigheten oppfylles dessverre ikke alltid. Likeverdige muligheter for deltakelse i idrett burde være en selvfølge i Norge. Slik er det dessverre ikke. På dette området trengs det derfor et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang til tegnspråktolker i det norske samfunnet, sier Aas.

NTB har bedt om en kommentar fra både Nav og Arbeids- og sosialdepartementet rundt tilgangen på tegnspråktolker. Departementet henviser i sitt svar til Nav for en uttalelse rundt situasjonen.

