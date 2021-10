Blakstad reddet Rosenborg-seier som holder liv i gullkampen

NTB Sport

Julie Blakstad, som trolig forsvinner til en storklubb i utlandet i vinter, sikret seieren med sitt sjuende mål på 15 kamper i år. Kantspilleren har vært i storform i det siste.

Målet ble viktig etter at Sophie Roman Haug hadde utlignet til 1-1 etter at et selvmål etter innlegg fra Synne Skinnes Hansen hadde gitt RBK ledelsen i første omgang.

Sandviken er fortsatt i førersetet, med et forsprang på fire poeng og en suveren målforskjell tre runder før slutt. Laget fra Bergen har kun avgitt poeng i én kamp (uavgjort mot Arna-Bjørnar) etter 15 runder.

Neste kamp mot Avaldsnes borte blir trolig avgjørende for Sandvikens gulljakt. Etter det venter kamp mot bunnlaget Klepp før sesongen avsluttes hjemme mot LSK Kvinner.

Selv med uavgjort mot Avaldsnes og en ventet seier over Klepp, er gullet langt på vei sikret på grunn av den suverene målforskjellen. Sandviken har 33 plussmål mot Rosenborgs 22.

LSK ut i hundre

Seieren over LSK gjør også at Rosenborg så godt som har sikret andreplassen, med åtte poeng ned til nettopp LSK.

Rosenborg har igjen disse kampene: Klepp (hjemme), Kolbotn (borte) og Lyn (hjemme).

Onsdagens hengekamp var helt tydelig viktig også for LSK, som kjemper om medalje og ville legge fjorårets dobbeltmester Vålerenga bak seg. Gjestene styrte banespillet de første ti minuttene i Trondheim.

Men det var Rosenborg som tok første stikk. Synne Skinnes Hansen kom på et fint raid på høyresiden og la inn foran mål, der var LSK-stopper Ine Gausdal uheldig og styrte ballen i eget nett.

Elleville sjanser

Etter det tok RBK over spillet, og hadde flere muligheter til å øke ledelsen også etter hvilen. I stedet var det LSK som fikk utligningen etter en knapp times spill. Sophie Roman Haug fikk stå helt alene i feltet og scoret på et innlegg fra Emilie Woldvik.

Sju minutter senere sørget imidlertid RBK-stjernen Julie Blakstad for 2-1-ledelse. Hun avsluttet fra 16-meteren. Ballen gikk i en vakker bue over Cecilie Fiskerstrand i LSK-målet, trolig gikk avslutningen via et LSK-bein.

Rosenborg hadde elleville muligheter til å øke ledelsen, men landslagskeeper Fiskerstrand sto godt og dro blant annet fram en dobbeltredning av høy klasse på overtid.