Bayern München-stjerne risikerer fengselsopphold i Spania

Stjernen ble i 2019 dømt for å ha brutt besøksforbudet mot sin tidligere kjæreste. VM-vinneren fra 2018 har nå anket dommen, men det er høyst sannsynlig at han må sone seks måneder i fengsel, skal man tro spanske rettsregler.

De sier at om man er dømt for under to års fengsel får man automatisk omgjort dommen til betinget. Men siden besøksforbudet er dom nummer én, gjelder bruddet på besøksforbudet som dom nummer to. Dermed ser det ut til at Hernandez ikke unnviker fengsel, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

25-åringen spilte for Atlético Madrid da han ble ilagt besøksforbudet.

Hernandez og kjæresten reiste sammen på ferie til USA etter at det ble klart at de hadde besøksforbud. Kjæresten hadde også fått oppnevnt besøksforbud, men denne var ikke formelt klar på tidspunktet. Dermed slapp kjæresten unna med 31 dager samfunnstjeneste.

Hernandez var i den franske troppen som vant nasjonsligafinalen mot Spania sist helg.

