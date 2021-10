U21-landslaget vant 3-0 over Estland: – Et par mål for lite

NTB Sport

Lagkaptein Jørgen Strand Larsen og Martin Palumbo scoret også da Norge revansjerte seg for det knepne bortetapet mot Kroatia og la på til ni poeng etter fire kamper i kvalifiseringen.

– Det ble et par mål for lite. Vi startet godt og hadde full kontroll, men så var vi litt urutinerte til tider. Det manglet litt gnist og energi og glede i dag, og vi gjorde noen dumme valg, sa U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud til VGTV.

Det gikk ikke bare på skinner for Smeruds lag i Drammen. Norge levde veldig farlig mot slutten av første omgang, da Estland hadde to avslutninger i tverrliggeren, begge på dødball. Først stusset Alex Tamm et frispark fra Georgi Tunjov i undersiden av tverrliggeren bak Kristoffer Klaesson, så skjøt Tunjov selv et frispark fra langt hold rett i tverrliggeren.

Norge samlet seg og fikk scoringene som ga en ny klar seier over laget som forrige måned ble slått hele 5-0 på bortebane.

Pangstart

Norge fikk en kjempestart på Marienlyst. Det var spilt litt over tre minutter da Emil Konradsen Ceïde satte opp Sahraoui på venstresiden. Vålerenga-spilleren slo skrått ut til klubbkamerat Christensen, som sendte en venstrebeinsvolley utakbart i nettet.

Norge dominerte stort, men Estland forsvarte seg innbitt og lot ikke Norge herje som i storseieren i Parnu. Ceïde var nær å lure ballen forbi keeper med en utsidelobb i det 18. minutt, mens Noah Holm kom til en stor dobbeltsjanse etter en halvtime da keeper glapp et innlegg i beina hans.

Estland yppet seg framover også før dødballsjansene på tampen av omgangen. Tunjov skjøt like over etter en forsvarsmiss av Ole Martin Kolskogen, mens Michael Schjønning-Larsen skjøt like over krysset da han fikk sjansen til å teste skuddfoten.

Punktert

Norge startet bra også i den andre omgangen, og i det 52. minutt punkterte kaptein Jørgen Strand Larsen kampen på et hjørnespark fra Christensen. De fleste norske spillerne stormet mot nærmeste stolpe og dro med seg motspillerne, og Larsen fikk gå opp ganske uforstyrret og styre ballen inn med hodet.

– Kampen skulle egentlig vært drept etter ti minutter, men endelig var den det. Da kunne vi ta det litt mer med ro, sa Larsen til VGTV.

I det 73. minutt ble det 3-0 da Sahraoui la inn fra venstre og fant hodet til venstreback Palumbo, som elegant stusset ballen i mål.

Norges U21-lag avslutter året med hjemmekamp mot Finland og bortekamp mot Aserbajdsjan i november. Nøkkelkampene blir borte mot Østerrike i mars og hjemme mot Kroatia i juni.

Sluttspillet det siktes mot avvikles sommeren 2023.

(©NTB)