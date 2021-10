Svenskene slapp med skrekken – vant 2-0 over Hellas

NTB Sport

Grekerne var i store deler av kampen det dominerende laget, men hadde ikke samme effektivitet som «söta bror».

Med tre poeng er Sverige igjen i føringen i VM-kvalifiseringsgruppe B og vil enten havne som vinner eller toer i gruppen. De har 15 poeng mot Spanias 13. Avgjørelsen om hvem som vinner gruppen og tar seg direkte til VM i Qatar avgjøres når lagene møtes i Spania 14. november.

Sverige var ute etter revansj mot Hellas etter 1-2-tapet i september, men det var lite som minnet om det før pause på Friends Arena. Grekerne hadde avslutninger i både stolpen og tverrliggeren, mens svenskene ikke hadde mye å fare med på offensiven.

Førsteomgangen i den viktige VM-kvalifiseringskampen var nær å ende som et mareritt for de blågule.

Etter 22 minutter kom Georgios Masouras fri, men avslutningen traff stolpen. Hellas fortsatte å presse svenskene bakover, og etter 39 minutter havnet Vangelis Pavlidis' heading i tverrliggeren.

Etter 58 minutter ble Alexander Isak brutalt felt av Konstantinos Mavropanos inne i feltet på vei gjennom. Emil Forsberg satte straffen sikkert i mål etter å ha fintet ut Odisseas Vlakhodimos.

Det skulle bli verre. Grekerne valgte å stå høyt etter å ha kommet under. Det endte med at et langt utspill fra målvakten Robin Olsen etter 69 minutter fant Isak oppe på topp. Real Sociedad-spissen fikk det lett med å finte ut restene av det greske forsvaret og chippe ballen i mål til 2-0.

Fire minutter før slutt ble Hellas redusert til ti mann da stopperen Pantelis Hatzidiakos ble utvist med to gule kort.

Svenskene har igjen to bortekamper i november. Det er mot Georgia (11/11) og Spania (14/11).

