Srilankisk brytetrener forsvant under VM i Oslo

Det opplyser president Sarath Hewavitharana i Sri Lankas bryteforbund til nyhetsbyrået AFP. Indrawansa er både trener og visepresident i det nasjonale forbundet.

Indrawansa forsvant angivelig fra laghotellet tre dager ut i mesterskapet som ble holdt i Jordal Amfi. Han var dermed ikke med resten av delegasjonen som fredag kom hjem til Sri Lanka.

– Vi mistenker at han prøver å komme seg til Sveits, sier Hewavitharana og legger til at han har varslet Oslo-politiet og norske myndigheter om forsvinningen.

– Tok penger

Til Avisa Oslo opplyser politiet i Oslo at de ikke har mottatt noen formell savnetsak.

– Det er ikke mulig for ham å bli i Oslo, for vi har varslet myndighetene der. Han prøver mest sannsynlig å komme seg til et annet europeisk land, trolig Sveits, fortsetter Sri Lankas brytepresident.

Ifølge srilankiske medier skal Indrawansa ha tatt med seg penger som var beregnet for å betale for koronatester ved lagets retur til Colombo. Han ble ifølge Hewavitharana sist observert da han forsøkte å kjøpe en bussbillett.

«Håndballag» forsvant

Det er ikke første gang idrettsfolk fra Sri Lanka forsvinner fra et internasjonalt arrangement. Under asialekene i 2014 forsvant to utøvere som aldri er blitt funnet, og en friidrettstrener stakk av fra en konkurranse i Italia i 2007.

Mest oppsiktsvekkende var det kanskje da et helt håndballag forsvant i Tyskland i 2004. Sri Lanka hadde nemlig ikke et landslag i håndball på den tiden, og de 23 «spillerne» hadde dermed løyet for å komme seg inn i landet.

