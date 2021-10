Solbakken: – Første suksess for dødballtreneren

NTB Sport

– Hjørnesparket i Tyrkia strides de lærde om hvorvidt han skal få æren for. Martin (Ødegaard) hevder at de fant det på der og da, sa Solbakken på pressekonferansen etter mandagens seier på Ullevaal.

Jens Petter Hauge hvisket noen ord i øret til Ødegaard før de tok en kort corner som førte til 1-1 i Istanbul fredag.

Mandag var en ny kort corner, denne gang fra Ødegaard til Hauge, foranledning til Norges ledermål på Ullevaal, og da var det ingen tvil:

– Den ble drillet på trening i går, sa Solbakken.

Trengte triks

Hauge spilte skrått ut til Marcus Holmgren Pedersen, som slo inn mot lengste stolpe. Stefan Strandberg vant i lufta og nikket inn foran mål, der Mohamed Elyounoussi stupheadet ballen i mål.

– Under nasjonalsangen ble jeg minnet om da jeg var gutt i Grue, og jeg og Kenta (Bergersen, assistent på landslaget) sto for å se hvor store motstanderne var da de gikk av bussen. I dag så jeg at vi i snitt var 10 centimeter lavere enn motspillerne. Da kreves det triks for å score på dødball, og det klarte vi, sa Solbakken.

På overtid av overtiden fastsatte Moi resultatet da han på pasning fra debutant Dennis Johnsen skjøt i lengste hjørne fra rett utenfor 16-meteren.

Misforsto

– Fra sidelinja hørte jeg «ned i hjørnet». De mente jeg skulle ta den til hjørneflagget, men jeg trodde de mente jeg skulle skyte i hjørnet. Det viste seg å være et godt valg, sa Southampton-spilleren med glimt i øyet på pressekonferansen.

Da han løp ut mot sidelinja, ble Moi nærmest overfalt av en ellevill Solbakken som ville feire scoringen med ham.

– Moi gjorde en strålende kamp og ble matchavgjørende. Han er blitt en spiller av internasjonalt format, sa landslagssjefen.

(©NTB)