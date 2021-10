Ronaldos hattrick løftet Portugal nærmere VM

NTB Sport

Serbia vant 3-1 over Aserbajdsjan og er med 17 poeng på sju kamper ett poeng foran Portugal, som har spilt en kamp mindre. Det går mot en spennende avslutning i november. Portugal spiller borte mot Irland tre dager før Serbia kommer til gruppefinale i Lisboa.

Ronaldo omsatte to straffespark i mål det første kvarteret på Estádio Algarve. Den siste måtte han ta to ganger etter at andre spillere løp inn i feltet for tidlig. Han satte punktum med et hodestøt i det 87. minutt og er nå oppe i 115 landslagsmål.

Bruno Fernandes scoret også, slik at fire av fem mål ble scoret av Manchester United-spillere. João Palhinha var sistemann på scoringslista.

Ronaldo har nå scoret ni mål mot Luxembourg i karrieren. Tidligere var Sverige og Litauen nasjonene han hadde scoret flest landslagsmål mot, sju hver.

Også Serbia scoret på to straffespark, satt inn av Dusan Vlahovic (som også scoret et spillemål) og innbytter Dusan Tadic. Både Serbia og Portugal er ubeseiret i kvalifiseringen.

VM-verten Qatar får spille treningskamper mot lagene i gruppe A og fikk tirsdag juling med 4-0 av Irland, som er Portugals neste motstander. Callum Robinson scoret tre mål, kaptein Shane Duffy det siste.

