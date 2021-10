Koronasmitte på kvinnelandslaget i håndball

NTB Sport

Alle de smittede må nå isolasjon i forhold til reglene i det landet de befinner seg i. Landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter dette overfor VG.

– Det er ikke annet å melde enn at dette er en påminnelse om at covid ikke er over ennå!, skriver han i en sms til avisen.

Minst en av de smittede spillerne er fra Vipers Kristiansand, som skal spille mesterliga kommende helg.

– Det er kjedelig. Det er spesielt at vi i Vipers har klart oss i halvannet år uten noen smitte i kampsammenheng. Men nå som alle er vaksinerte kommer det plutselig. Det tyder på at vi må være veldig forsiktige fortsatt, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Venter på svar

– Fem personer fra spillere og støtteapparat har testet positivt, og vi venter på svar for et par som har testet posivit på hurtigtest, men som ikke er bekreftet smittet ved PCR ennå, sier landslagslege Nils Iver Leraand til VG.

Han sier at også en slovener har testet positivt etter kampene i EHF Euro Cup, som erstatter kvalifiseringskamper for lag som allerede er EM-klare. Leraand mener at smitten trolig oppsto i Norge.

Laget ble samlet i Oslo forrige mandag og vant over Slovenia i Nadderud Arena torsdag. Norge vant også returkampen i Ljubljana søndag.

– Folk begynte å bli syke lørdag og søndag, sier legen til VG.

I forkant

Vipers har avlyst tirsdagens formiddagstrening.

– Vi var heldigvis i forkant, samlet ikke laget og testet landslagsspillerne våre på mistanke, sier Gjekstad til VG.

Det norske mesterlaget skal etter planen spiller seriekamp mot Flint Tønsberg onsdag og mesterliga mot tyrkiske Kastamonu lørdag.

(©NTB)