Til avisen opplyser Nils Kristian Myhre i sportslig utvalg i Elverum at han er glad for avgjørelsen.

– Vi har hatt et ønske å ha Børge for fullt hele tiden, så når han først velger å gjøre dette, er vi veldig glade for det, sier han.

Lund har hatt 30 prosent stilling på håndballandslaget ved siden av full jobb.

TV 2 sitter på de samme opplysningene. Lund har jobbet med landslaget siden 2016.

