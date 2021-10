Filip Ingebrigtsen tilbake i trening

NTB Sport

Det opplyser Norges Friidrettsforbund i en pressemelding. Ingebrigtsen tok vaksine mot koronaviruset i slutten av mars, og etter det opplevde han mangel på energi i over to måneder.

Tidligere har Ingebrigtsen forklart til NTB at han først i slutten av juni hadde en ordentlig treningsøkt der han følte at alt fungerte. Da visste Team Ingebrigtsen ennå ikke årsaken til at det plutselig løsnet.

– Kanskje var jeg ikke flink nok til å ta signalene tidlig, sier Ingebrigtsen, som oppfordrer andre til å respektere de signalene kroppen gir ved sykdomstegn – både moderate sykdomstegn generelt og bivirkninger av vaksinen spesielt.

Ingebrigtsen tok vaksinedose to like etter OL i Tokyo. Da slapp han unna med moderate bivirkninger.

– Jeg jobber nå med å komme tilbake til normal trening, og jeg ser fram til at kroppen vil tåle treningen som kreves de neste månedene, sier han.

