Colombia ødela Brasils perfekte rekke i VM-kvalifiseringen

NTB Sport

Landslagssjef Tite og hans menn klarte aldri å bryte ned et hardtkjempende Colombia i Barranquilla. Everton-forsvarer Yerry Mina kunne gitt Colombia føringen tidlig i kampen, men headet like til side for mål.

Lucas Paqueta var nærmest for Brasil i første omgang etter gjennomspill fra Neymar, men også den avslutningen gikk utenfor.

Andre omgang var roligere, og uavgjortresultatet betyr at Brasil fortsatt topper sin gruppe i VM-kvalifiseringen med 28 poeng på ti kamper. Målforskjellen er på 22-3.

Argentina er på 2.-plass med 22 poeng etter 3-0-seieren over Uruguay natt til mandag. Lionel Messi, Rodrigo De Paul og Lautaro Martínez sørget for målene.

De fire beste lagene kvalifiserer seg direkte til neste års VM i Qatar. Femteplassen gir en playoffkamp.

(©NTB)