Tyson Fury forsvarte tungvektstittelen

Oppgjøret i Las Vegas beskrives som en klassiker allerede. Fury avgjorde i ellevte runde etter en intens kamp der begge boksere ble sendt i kanvasen flere ganger.

Fury så ut til å ha sikret seg overtaket i tredje runde, før Wilder svarte med å sende Fury ned to ganger. Den engelske mesteren hang i tauene i fjerde runde, men kjempet seg videre.

I tiende runde sto seieren og vippet mellom de to, men i den ellevte avgjorde Fury med en uppercut etterfulgt av en hook som sendte Wilder i kanvasen, nesten bevisstløs.

– Slag som det kan avslutte karrierer. Jeg håper han er OK, for han tok mye juling i kveld. Aldri tvil på meg. Jeg leverer når det gjelder, sa Fury.

Kampen var den tredje i rekken mellom de to. Den første endte i et kontroversielt uavgjortresultat, før Fury vant på knockout i sjuende runde for 20 måneder siden.

