Roing: Norsk sølv i junior-EM

NTB Sport

De norske guttene lå som nummer tre etter 500 meter, men satte deretter opp tempoet og sikret sølvet bak Romania, som vant med en halv båtlengde. Polen tok 3.-plassen.

– Dette resultatet er så klart veldig motiverende for fremtidig satsing. Det viser at vi har noe her å gjøre og at vi kan hvis vi vil. Jeg tror dette virker motiverende og inspirerende til videre satsing, sier sølvduoen i en pressemelding.

Sportssjef i Norges Roforbund, Daniel Lilletvedt Berge, var naturligvis veldig fornøyd med sølv.

– Med dette resultatet viser vi at forbundet har roere som i framtiden også kan representere Norge i enårede båter, sier han.

(©NTB)