Etter dødballsuksessen: Ståle sender regningen til Lise

– Vi fikk igjen for det. Vi får se hvor mye Lise (Klaveness) må betale, om han har per corner eller per kamp, sa Solbakken etter 1-1-kampen i Istanbul.

Han refererte til et spørsmål på et pressemøte tidligere i uka, da han ble spurt om avtalen til Cuevas. Solbakken hevdet da at han bare hadde skrevet en innstilling, og at toppfotballdirektøren sto for alt det praktiske.

– Jeg har ingen aning om han får en million for hver corner som går i mål eller om han får trekk om vi slipper inn på dødball, sa han humørfylt.

Suksess

Det virker klart at Cueva ble en umiddelbar suksess, uansett hva det koster. Målet kom etter en kort corner som resulterte i innlegg fra Martin Ødegaard, stuss fra Andreas Hanche-Olsen og avslutning fra Kristian Thorstvedt.

– Han har vært et flott tillegg i staben. Min jobb var å gå til lengste stolpe og ta det som kom dit. Det var en god flikk fra Hanche, og så fikk jeg den inn, sa Thorstvedt.

Solbakken forklarte ansettelsen av Cueva.

– Brentford og Midtjylland er de to klubbene i Europa med de klart beste resultatene på dødball de siste 5-10 årene, og de som har brukt mest tid på det, sa han.

– Brentford mistet sin første store ekspert til (Pep) Guardiola. Så hentet de en til, og ham tok (Mikel) Arteta. Martin kjenner måten de jobber på. Assistenten i Brentford (Brian Riemer) var min assistent i FC København, og jeg kjenner sportssjefen (Rasmus Ankersen) og treneren (Thomas Frank) godt fra Danmark, og så fikk vi det til.

Intet å tape

Solbakken leter etter marginer der han kan finne dem.

– Vi har ikke vært gode på dødball. Vi har ingenting å tape, Martin er veldig motivert, og gutta har tatt godt imot det, sa han.

– Det er ikke som i Drillos tid, da (hans assistent) Bjørn Hansen sa at vi bare kan slå fire innoverskrudde, og så er våre spillere to meter, de andre 1,30. Egil og Bjørn var nok forut for sin tid. Nå er det mange som har utligna det.

Fredag var det Kristian Thorstvedt som utlignet etter kort corner fra Jens Petter Hauge, innlegg fra Martin Ødegaard, stuss fra Andreas Hanche-Olsen – med assist fra Martin Cueva.

