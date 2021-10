Ellevill snuoperasjon sikret LSK-seier – festet grepet om bronsemedaljen

NTB Sport

LSK Kvinner så lenge ut til å avgi viktige poeng i kampen om edelt metall, hjemme mot Avaldsnes, men slo knallhardt tilbake etter å ha ligget under 0-3.

For det var gjestene fra Karmøy som lenge var det førende laget på LSK-matten. Gio, Rebecka Holum og Karina Sævik fant alle nettmaskene bak Cecilie Fiskerstrand i Lillestrøm-målet.

Men så begynte Lillestrøm snuoperasjonen. Sophie Román Haug og Nora Lie reduserte til 2-3 snaut halvspilt ut i den andre omgangen. To minutter før full tid banket Mimmi Löfwenius Veum inn utligningen.

Dermed så kampen ut til å ende med poengdeling, men Haug ville det annerledes. To minutter på overtid pirket hun inn seiersmålet og sitt andre for dagen. Det betyr at LSK beholder en topoengsluke ned til VIF foran onsdagens hengekamp mot Rosenborg.

VIF gjorde jobben

På Kringsjå var det duket for byderby da Lyn gjestet et Vålerenga på medaljejakt. Det skulle vise seg å bli en tett affære, men til slutt var det favoritt VIF som trakk det lengste strået.

Kampens eneste scoring kom etter 37 minutter. Dejana Stefanovic sendte i vei en avslutning som gikk via Lyns Joanna Bækkelund og i mål.

Det så lenge ut til at VIF skulle knappe inn på LSK i kampen om bronsen, men laget ligger fremdeles to poeng bak, med én kamp mer spilt. Vålerenga møter Arna-Bjørnar i neste serierunde 17. oktober.

Kolbotn sikret tre poeng mot tabelljumbo Klepp i det siste oppgjøret i lørdagens runde i Toppserien. Klepp tok ledelsen, men scoringer av Ingrid Kvernvolden og Vilde Birkeli snudde oppgjøret, og sikret tre poeng til bortelaget.

Det smakte godt for Kolbotn, som sto med tre tap og én uavgjort på de fire siste i serien.

(©NTB)