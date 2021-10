Bortesterke Norge må vinne hjemme

NTB Sport

– Kampen mot Nederland (16. november) blir som en cupfinale for oss, sa Mohamed Elyounoussi til uefa.com etter 1-1-kampen i Tyrkia. Men det er sant bare om Norge slår Montenegro mandag og Latvia 13. november.

Norge er to poeng bak Nederland og to poeng foran Tyrkia i VM-kvalifiseringen. Gruppevinneren går til VM, toeren til omspill. Tre strake seire vil sende Norge til VM, men alt annet kan fort sende laget ned til tredjeplass.

Årsaken er at Tyrkia har igjen kamper mot gruppas tre svakeste lag og meget vel kan vinne alle tre. Da har ikke Norge noen poeng å gi bort om de skal holde tyrkerne bak seg.

Også for å holde Nederland på skuddhold må Norge ta tre poeng på hjemmebane både mot Montenegro og Latvia.

Borte best

Lenge var Ullevaal et fort, og Norge var ubeseiret der i fire år fra september 2016 til september 2020. Siden da har landslaget tapt to viktige hjemmekamper (pluss to koronaflyttede «hjemmekamper» i Málaga), men på bortebane er Norge blitt nesten umulig å slå.

Kampen mot Tyrkia var den 10. strake bortekampen uten tap siden Spania slet seg til 2-1-seier i VM-kvalifisering i Valencia i mars 2019.

Fra oktober 2015 til november 2017 tapte Norge 10 av 12 bortekamper. Det har altså skjedd noe med landslaget siden da. Siden forrige bortetap har Norge vunnet seks bortekamper og spilt uavgjort i fire.

Hjemme har laget vist seg mer sårbart, med tap for Østerrike og Serbia i fjor. Det kostet henholdsvis opprykk til nasjonsligaens A-divisjon og finale om EM-plass.

Vanskelig

Montenegro, som er motstander mandag, blir ventelig den tøffeste utfordreren i Ullevaal-kampene som må vinnes før turen til Rotterdam i november.

Montenegro kommer rett fra en seier (3-0 i Gibraltar) og er det beste av de tre nederste lagene på tabellen i Norges gruppe. Med seier på Ullevaal vil montenegrinerne være oppe i samme poengsum som Norge.

Viktigere er det at kampen spilles under denne landslagssamlingen og at Norge fortsatt vil mangle alle spillerne som har meldt skadeforfall. I tillegg er Morten Thorsby utestengt etter det gule kortet han pådro seg i Istanbul.

– Det hele er ganske enkelt. Vi må bare vinne resten av kampene, sa fredagens målscorer Kristian Thorstvedt.

Dette er gjenstående kamper for de tre første lagene i VM-kvalifiseringsgruppa:

Nederland (16): Gibraltar (h), Montenegro (b), Norge (h).

Norge (14): Montenegro (h), Latvia (h), Nederland (b).

Tyrkia (12): Latvia (b), Gibraltar (h), Montenegro (b).

