VM-leder Hamilton bytter motor – får ti plasser straff

Hans rival Max Verstappen gjorde det samme sist runde i Russland, og slapp med skrekken etter at han kjørte seg stort opp til en 2.-plass fra siste. Nå er det klart at rival Hamilton gjør det samme, opplyser Formel 1.

Motorbytte gir ti plasser straff, noe som vil si at Hamilton som best kan starte som nummer ti i søndagens løp om han kvalifiserer seg som nummer én lørdag.

Dermed er det duket for en svært spennende Formel 1-helg. Verstappen er fattige to poeng bak briten i VM-sammendraget og ser ut til å få en god mulighet til å ta over ledelsen etter helgens runde.

