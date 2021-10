Ronaldo månedens spiller på første forsøk

NTB Sport

Tildelingen kommer en snau måned etter at Ronaldo spilte sin første kamp for storklubben siden 2009. Han «re-debuterte» med to scoringer i 4-1-seieren over Newcastle, og senere i måneden scoret han i 2-1-seieren over West Ham.

Den portugisiske stjernespissen har også blitt kåret til månedens spiller i ligaen fire ganger tidligere. Spennet på over 13 år mellom to av prisene er det lengste i Premier Leagues historie.

João Cancelo (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Mohamed Salah (Liverpool) og Ismaïla Sarr (Watford) var de andre nominerte i september-kåringen.

Manchester Uniteds neste kamp spilles borte mot Leicester 16. oktober.

(©NTB)