Emil Iversen beklager «Lundby-utspill»

NTB Sport

Han fikk massiv kritikk etter at han kalte Maren Lundbys «Skal vi danse»-deltakelse for uprofesjonell overfor NRK i begynnelsen av september.

Iversen sier han forstår dem som har kritisert ham.

– Ja, det er jeg helt enig i. Har hele livet ønsket at jeg tenkte meg mer om før jeg pratet, jeg, sier langrennsløperen til TV 2, Adresseavisen og NRK.

– Det går ikke alltid like bra, legger han til.

Onsdag ble det kjent at Lundby står over vinterens OL fordi hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

– Nå stiller situasjonen seg annerledes, og jeg beklager for det jeg sa. Det aller viktigste er selvfølgelig å ta vare på seg selv. Det prøver jeg selv å være et forbilde på. Man må trives og ha det bra med seg selv for å drive med idrett på høyeste nivå, melder Iversen.

Han synes det er imponerende av Lundby å gå ut med problemene sine på denne måten.

– Det står det virkelig respekt av. Hun er et kjempebra forbilde, og jeg heier på henne videre i «Skal vi danse», sier Iversen.

(©NTB)