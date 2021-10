Dødballer senket U21-gutta i thriller mot Kroatia: – Vi skal lære

NTB Sport

Oppgjøret i Varazdin skulle bli langt mer spennende enn det første omgang ga bud om. Der tok Kroatia ledelsen etter under to minutter, doblet den et snaut kvarter senere og var klart best.

Men en kanon fra Sebulonsen ni minutter etter hvilen ga Norge oppkvikkeren laget trengte. Viking-backen klinket til etter en skuddblokk og sendte ballen ned i venstre hjørne.

Kroatene svarte umiddelbart på en dødball ved Mario Vuskovic. Etter en corner kunne han prikke inn 3-1, men løpet var ikke kjørt for de norske U21-gutta. Det sørget Ceïde for med en vakker scoring bare minuttet etterpå.

Var ikke på stasjonen

Den siste halvtimen jaget Norge et utligningsmål. Jørgen Strand Larsen fikk blant annet en svær mulighet fra kort hold, men ble stoppet av oppofrende forsvarsspill.

– Det kunne blitt en fantastisk start om vi var på stasjonen fra start. Nå har vi fått en OK start på EM-kvalifiseringen, men jeg er optimistisk for fortsettelsen. Vi har evner i laget, og vi skal lære av i dag og komme sterkt tilbake, sa landslagstrener Leif Gunnar Smerud til fotball.no etter kampen.

Roko Simic ga Kroatia 1-0 etter bare 75 sekunders spill. Baklengsmålet kom i kjølvannet av et frispark, og det var dødball som også ga 2-0. Josip Sutalo kunne sette ballen forbi en utspilt Kristoffer Klaesson i det norske buret.

Svakhet

Kroatene straffet Norge på faste situasjoner ved alle sine tre scoringer.

– Skal man vinne sånne kamper, kan vi ikke slippe inn tre dødballmål. Særlig på dødball var vi ikke gode nok, vi får bare stikke hendene i været. Det ble dessverre ikke poeng i dag, sa Smerud.

Norge hadde vunnet begge sine to første kamper i EM-kvalifiseringen før fredagens tap, mens Kroatia står med ni poeng og full pott. Østerrike topper gruppe A med ni poeng på fire kamper. Neste oppgave for Smeruds lag er hjemmekampen mot Estland på Marienlyst i Drammen tirsdag.

Gruppevinnere i kvalifiseringen tar seg direkte til EM i Georgia og Romania i 2023. Det samme gjør det beste av ni toerlag, mens de øvrige må ut i omspill om en sluttspillbillett.

(©NTB)