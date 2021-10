Brann brøt ut på Andorras nasjonalarena før England-kamp

NTB Sport

Bilder i sosiale medier viser at det var store flammer og svart røyk i området mellom lagbenkene. Flere engelske journalister var på plass og ble vitne til dramatikken.

Daily Mirror-reporteren John Cross skriver på Twitter at banen ikke ser ut til å ha tatt skade av brannen. Men flere bilder viser at en skjerm til bruk for videodømming (VAR) ble totalskadd.

Lørdagens oppgjør er en del av VM-kvalifiseringen. Det skal etter planen ha avspark klokken 20.45. England topper gruppe I med 16 poeng etter seks kamper.

Andorra er nest sist med tre poeng.

