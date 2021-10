Sandviken-bildene ble politikermat - nå skal bildene opp på veggen igjen.

NTB Sport

Det bekrefter Mette Hammersland, media- og markedsansvarlig i Sandviken Toppfotball til BA.

Forrige måned valgte trenerteamet til Sandvikens fotballherrer å fjerne bilder av spillerne som i år har vært suverent best i Toppserien. Det avslørte Bergens Tidende onsdag.

Siden har saken fått stor medieoppmerksomhet. Torsdag ettermiddag rykket styret i IL Sandviken ut med en beklagelse.

«Vi mener at Norges beste kvinnelag skal ha spillerbildene sine hengende i fred i garderoben, og beklager at disse ble tatt ned. Hovedstyret vil be herrelaget redegjøre for saken», sto det i en pressemelding.

Politikerne grep inn, og bildene skal opp i den opprinnelige garderoben på Stemmemyren.

– Vi har fått melding fra idrettsbyråden, som sier at vi skal ha den garderoben. Klubben har også gått ut med en beklagelse, og sagt at det er en selvfølge at vi holder til i den største garderoben på anlegget. Så nå flytter både vi og bildene tilbake, sier Hammersland.

Sandvikens herrelag må finne seg i å benytte den samme garderoben med bildene på plass.

Ikke godt mottatt

Sandvikens herrelag spiller i 3. divisjon. Det var foran en hjemmekamp 12. september at garderobebildene ble fjernet. Overfor BT ble det begrunnet med at herrespillerne opplevde plakatene som «forstyrrende».

– Dette er et kommunalt anlegg, og vi ønsker at det skal føles som om det er vår garderobe når vi skal spille kamp. Derfor valgte vi å ta ned bildene. Det er ikke noe mer dramatikk enn som så, sa trener Magne H. Nilsen til BT onsdag.

Forklaringen ble ikke godt mottatt. Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner mener saken viser at fotballen fortsatt har en vei å gå.

– Det er jo sjokkerende, men det er paradoksalt nok likevel ikke veldig overraskende. Vi har jo opplevd en del opp gjennom tiden, sier interesseorganisasjonens daglig leder til TV 2.

– Dette eksempelet er imidlertid veldig sårt. Det Sandviken prøvde å gjøre, var jo å verdsette prestasjonen til jentene. Klubben prøver å gjøre litt stas på dem. Spillerne våre er ikke bortskjemte med sånt, så derfor betyr det kanskje noen mener er detaljer, ganske mye, legger Jørgensen til.

Leit

Bjarne Graabræk er daglig leder i Sandviken Toppfotball. Han mener det hele burde vært unngått.

– Det var leit at saken oppsto. Det kan skje at man gjør ting uten at man snakker sammen. Det ville kanskje løst saken. Vi synes det burde vært rom for dette, sier Graabræk til VG.

Sandviken-kvinnene har siden bildene ble tatt ned, flyttet til en annen garderobe på Stemmemyren. Laget suser mot seriegull og er klar for cupfinale.

(©NTB)