Lund var nærmest sjanseløs og ble til tider herjet med at den japanske utøveren. Han lå under 0-9 før han gikk på et fall like før det var gått tre minutter av matchen.

Nå er Lund avhengig av at Matsui tar seg til finalen i mesterskapet. I så fall blir det rekvalifisering fredag. Semifinalene går fra 17.00 torsdag ettermiddag.

