Lund med falltap i bryte-VM – får ny sjanse

Lund var nærmest sjanseløs og ble til tider herjet med at den japanske utøveren Ken Matsui. Han lå under 0-9 før han gikk på et fall like før det var gått tre minutter av matchen.

Japaneren vant sin kvartfinale knepent over tyrkiske Ekrem Östürk med 5–5. Matsui hadde det siste poenget i kampen og vant på det. Matsui var også overlegen i semifinalen mot Eldaniz Azizli fra Aserbajdsjan. Den kampen ble avgjort da 20 år gamle Matsui vant 10-1 med 2.04 minutter igjen av kampen.

Lunds såkalte «repechage» går fredag formiddag.

