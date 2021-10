NTB Sport

- Sjansen er der for en retur mot Mainz. Vi arbeider alle med det som mål, og vi har en topptung medisinsk avdeling som følger ham opp døgnet rundt. For øyeblikket ser det bra ut, sier Rose i et intervju med Ruhr Nachrichten.

Haaland ble skadd i forkant av oppgjøret mot Borussia Mönchengladbach 25. september, og det gjorde at han måtte melde forfall til Norges VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober).

