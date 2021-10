NTB Sport

Wendy Holdener vant VM-gullet i superkombinasjonen i både 2017 og 2019. 28 åringen har vært på pallen hele 41 ganger i verdenscupen og hun har vunnet tre ganger.

Kvinnenes verdenscupåpning i storslalåm går 23. oktober, men også slalåmåpningen i finske Levy fra 20.-21. november kan også komme for tidlig.

Holdeners skade er den andre i det sveitsiske laget foran OL-sesongen. Tidligere har Corinne Suter fått et treningsavbrekk etter et fall under trening.

