Solbakken godt fornøyd med ny dødballtrener: – En vesentlig del av spillet

Tirsdag fikk dødballeksperten Cueva sitt første møte med spillerne ute på banen. Solbakken har store forventninger til den innleide Brentford-treneren.

– Brentford og Midtjylland har vært de to klubbene i Europa de siste fem årene som har de klart beste resultatene og scorer flest mål på dødball, sa Solbakken på onsdagens pressekonferanse.

Cueva ble ansatt i Brentford i fjor høst og klubben har vært blant de beste klubbene i Europa på dødball.

– Beviset på det er at Brentford mistet sin første store ekspert til Guardiola, og så hentet dem en til og han tok Arteta, så Martin (Ødegaard) er jo kjent med hva de har trent på.

Solbakken er glad for at landslaget nå har en mann til å fokusere på dødball.

– Det er ikke noe hokus pokus der, men det er en mann som jobber med detaljer på det her og det frigjør energi fra meg. Hvis du tar EM i sommer så var det 142 mål og 40 av dem kom på dødball, så det er en vesentlig del av spillet fortsatt, sier Solbakken.

Kan gi utslag mot Tyrkia

Moi Elyounoussi stilte også til pressekonferansen. Han spiller for Brentfords Premier League-rival Southampton og er imponert over hva Brentford har fått til.

– Brentford har vist at de er dødelige på dødballer, så det blir spennende å se om vi kan lære litt av dem. Vi har trent på noen faste situasjoner og får håpe at det kan gi uttelling. Jeg håper at vi får resultater allerede mot Tyrkia, sier Elyounoussi.

Til fredagens kamp mot Tyrkia stiller Norge uten flere store profiler, blant andre Erling Braut Haaland. I tillegg har andre spissprofiler som Alexander Sørloth og Joshua King måtte melde forfall til kampen.

Frykter ikke Tyrkia

Tyrkia stiller med sine største profiler og Solbakken har respekt for sin motstander.

– Vi frykter dem ikke, men det er dumt å ikke ha respekt for dem. Da de gikk inn i EM var de regnet som en av outsidere. De har store individuelle kvaliteter og spillere som dominerer, sier Solbakken og viser til spillere som Hakan Çalhanoglu, Cengiz Ünder og Burak Yilmaz.

Kampen mot Tyrkia blir livsviktig for Norge i kampen om å kvalifisere seg til VM i Qatar i 2022. Lagene ligger begge med 11 poeng etter seks kamper, to poeng bak tabelleder Nederland.

Førsteplassen i gruppen kvalifiseres direkte til VM, mens andreplassen kan nå VM etter omspill. Tredjeplass holder ikke til å ha sjans på VM-spill.

