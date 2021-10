Manchester City-stjerne donerer bort 5000 trær etter naturkatastrofer

NTB Sport

Gundogan kommer til å finansiere plantingen av 5000 trær i Tyskland og Tyrkia og er bekymret for stadig nye naturkatastrofer.

– Det kan ikke bli benektet at klimaforandringer spilte en rolle. Det er spesielt viktig at vi setter et eksempel nå, så hendelsene under sommeren 2021 ikke blir normalen for barna våre, sier Gündogan ifølge nyhetsbyrået DPA.

Den tyske landslagsspilleren har tyrkiske foreldre og ble sterkt preget av naturkatastrofene i landene der mange av hans familie og venner bor.

– Jeg har vært veldig bekymret for begge disse tragediene. For meg som har familie og venner i begge landene, var det vanskelig å tro, sier Gündogan.

