Bryte-VM: Grace Bullen hadde kommandoen, men tapte mot tittelholderen

Etter ha hatt kommandoen mot verdensmesteren, måtte Bullen gi tapt 49 sekunder før slutt på et fall. Da ledet den norske bryteren 10-9.

Grace Bullen hadde klare ambisjoner om VM-medalje på hjemmebane, men fikk det tøft allerede i kvalifiseringen. Morais er regjerende verdensmester slik at trekningen kanskje var den verst mulige for Fredrikstad-kvinnen.

Den norske bryteren gikk uten særlig respekt hardt ut og fikk de to første poengene før Morais reduserte til 1-2. Bullen gikk opp til 4-1 og fikk inne et firepoengskast og ytterligere to poeng. Den canadiske bryteren reduserte til 3-10 og hadde motstanderen i en klemme, men Bullen ble reddet av pausesignalet etter tre minutter.

Etter hvilen pådro Bullen seg en liten øyeskade, men hun ble klarert etter en kort legesjekk. Morais reduserte ytterligere og sanket poeng på poeng. Hun fikk motstanderen i en klemme og Bullen gikk på rygg.

