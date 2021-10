17-åring debuterte for Spania som den yngste i historien da Italia ble slått 2-0

NTB Sport

Der møter de vinneren mellom Belgia og Frankrike 10. oktober.

Barcelonas Gavi (17) ble den yngste til å spille på Spanias landslag noen gang. Som et apropos kan det legges til at Cristiano Ronaldo allerede hadde spilt 17 landskamper for Portugal da Gavi ble født.

Spania var gode før pause borte på San Siro i Milano etter to vakre mål av Ferrán Torres.

Det er bare skjedd to ganger i historien tidligere at Italias landslag har sluppet inn to mål på de første 45 minuttene.

Ferrán Torres ordnet 1-0 etter 17 minutters spill etter et fantastisk innlegg av Mikel Oyarzabal. Torres styrte ballen i mål via stolpen.

Utvisning

Spania var nær dobling like etterpå. En avslutning fra håpløst hold av Marcos Alonso glapp mellom fingrene til Italias keeper Gianluigi Donnarumma og i stolpen, men midtstopper Leonardo Bonucci fikk slått ballen unna streken for europamesteren.

På tampen av omgangen var det over og ut for Bonucci. Tre minutter før pause pådro han seg sitt andre gule kort og ble utvist.

2-0 kom på overtid i 1. omgang, og på ny var det an kanonscoring som oppsto på venstrekanten. Chelsea-spilleren Marcos Alonso fikk løftet inn, og etter at flere var involvert kom Ferrán Torres på fri på bakre stolpe der han styrte ballen i motsatt hjørne. Klassefotball av spanjolene.

Redusering

Spania hadde de største sjansene også etter hvilen ved Alonso og Oyarzabal, men det ble ikke flere mål for Spania enn de som kom i 1. omgang.

Italia var selvsagt svekket av at de spilte med ti mann i over én omgang. Derfor var det godt gjort at de kontret inn en frekk redusering ved Lorenzo Pellegrini etter flotte kombinasjoner med Federico Chiesa med sju minutter igjen å spille.

