Zuccarello i form – fortsatte storspillet med russer

Zuccarello noterte seg for to målgivende pasninger i seieren som aldri var truet natt til tirsdag. Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov og Jonas Brodin scoret målene for Wild.

Alex Newhook scoret målet for Colorado Avalanche. Zuccarello var på isen i 15 minutter for Wild.

Formen er formidabel for nordmannen. I løpet av de seks siste periodene han har spilt, har han levert fem målgivende pasninger.

Spesielt 24 år gamle Kaprizov, som imponerte i sin første NHL-sesong sist sesong etter overgangen fra CSKA Moskva, har et godt partnerskap med Zuccarello. Det håper nordmannen fortsetter.

God kjemi

– Jeg er spent før sesongen. Forhåpentligvis kan vi fortsette. Det har ikke noe å si hvem man spiller med, det er et helt lag der ute. Av og til kommer det endringer, og noen kamper spiller man med andre spillere og må gjøre sitt beste. Noen spillere klikker man bedre med enn andre, så selvfølgelig gleder jeg meg til å spille med ham, sa Zuccarello etter kampen.

Kaprizov var involvert i mål eller målgivende i 55 av Wilds kamper forrige sesong.

Sist uke hadde Zuccarello tre målgivende pasninger da de samme lagene spilte mot hverandre. Da med 4-6-tap for Wild. Likevel er ikke Zuccarello helt på topp ennå, ifølge ham selv.

– Tar tid

– Det er preseason. Det er viktig å komme inn i rytmen, kjenne på pucken og få følelsen med kølla og skøytene. Alt henger sammen. Det tar tid å bli helt 100 prosent, men det er fint å få en god start og en god følelse, sa han.

– Det var ikke vår beste kamp, men vi tar seieren og treningen vi fikk, la han til.

Tre treningskamper gjenstår for Wild før NHL starter opp med kamper mot Anaheim Ducks og Los Angeles Kings 16. og 17. oktober.

