Landro tar over Ull/Kisa

Jessheim-klubben opplyser om ansettelsen på egen nettside.

Bergenseren Landro har en fortid som hovedtrener i Nest-Sotra (nå Øygarden) før han tok over Sandnes Ulf før 2020-sesongen. I juli ble han enig med klubben om å avslutte arbeidsforholdet i Sandnes.

Ull/Kisa startet sesongen med Sindre Tjelmeland som trener, men han skrev under for Start fem kamper ut i sesongen. Da tok Arild Sundgot over som midlertidig sjef, men det tok slutt etter lørdagens tap for Grorud.

Ull/Kisa er i fritt fall med sju strake tap og ligger på 14.-plassen som gir kvalifiseringsspill om å beholde plassen til neste år. Det er ett poeng ned til Grorud på nedrykk og ett poeng opp til Stjørdals-Blink på trygg grunn med åtte kamper igjen.

