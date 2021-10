NTB Sport

Solbakken møtte mediene på Lillestrøms hjemmearena Åråsen før mandagens treningsøkt. Etter alle forfallene de siste dagene ble Solbakken spurt hvordan det har vært å være landslagssjef den siste tiden.

– Det er sånn det er. Dette har vært ekstremt, men vi får ikke gjort noe med det. Jeg har nullstilt meg. Vi var ferdig med alt dette i dag tidlig, sa Solbakken.

Hele troppen er fortsatt ikke samlet. Kun noen få spillere hadde møtt opp for trening mandag ettermiddag. Det blir en annerledes oppladning på grunn av de mange forfallene.

– Vi har hatt et godt trenermøte hvor vi har lagt noen slagplaner. Jeg har snakket med et par-tre spillere og lagt fram for dem det vi tenker. De har fått komme med sitt bidrag til det som de fikk forrige samling.

Norge spiller borte mot Tyrkia fredag og hjemme mot Montenegro mandag neste uke. Gruppevinneren får VM-plass mens toeren blir med i et omspill om VM-billett neste år.

– Jeg har vært i en slik situasjon som dette, som underdog, ganske mange ganger ute i Europa. Jeg har en god følelse og er god på dette. Det er kanskje styrken min som trener. Jeg er ganske sikker på at vi kan spille en jevn kamp med tyrkerne. Jeg har null tro på at Tyrkia kjører over oss, sa Solbakken.

Erling Braut Haaland, Joshua King, André Hansen, Alexander Sørloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson og Per Kristian Bråtveit er uaktuelle på grunn av skader.

Seks av disse spillerne kunne ha fått plass sammen i en startoppstilling om de var friske.

