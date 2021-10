Carlsen storspilte på avslutningsdagen: – Gøy!

NTB Sport

Magnus Carlsen avgjorde kampen om sammenlagtseieren i onlineturneringen Champions Chess Tour i hurtigsjakk allerede lørdag, før de to siste rundene av den tiende og siste finaleturneringen.

Lørdag tapte Carlsen for aserbajdsjaneren Teimur Radjabov. Søndag ble det tap for armeneren Levon Aronian. Mandag var den filipinskfødte amerikaneren Wesley So motstander, og da fikk vi se en helt annen Carlsen selv om kampen isolert sett var uten betydning.

Knusende

Carlsen spilte oppløftende og solid i det første partiet og vant i inspirerende stil med hvite brikker. I det andre partiet endte det med remis. Carlsen hadde god kontroll med de svarte brikkene. Carlsen smilte under avslutningen av det tredje partiet. Han kort og godt høvlet over So med hvite brikker. Carlsen spilte ekstremt fort og fikk kjapt en vinnende posisjon uten at So hadde noen reelle mottrekk å stille opp med.

So ga opp allerede etter 25 trekk. Da ble det ikke nødvendig med et fjerde parti.

– Fantastisk! konkluderte TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

– En perfekt siste dag, konkluderte Magnus Carlsens søster Ellen i TV 2s studio.

VM neste

– Jeg tror nok at Wesley var litt demotivert etter noen tunge dager. Jeg tar meg noen gode opplevelser fra i dag. Jeg skal feire litt en etter en veldig god periode i touren. Det har vært mye spill i det siste, og nå skal det bli godt å kunne forberede seg til VM-kampen, sa Carlsen til TV 2.

Dette var siste test før VM-kampen mot russeren Jan Nepomnjasjtsjij starter i Dubai 26. november. VM-kampen spilles i klassisk langsjakk.

– Nå skal vi trene på åpninger og samle overskudd, sa Carlsen til TV 2.

Han avslørte at han skulle sette seg på et fly allerede tirsdag, men ville si noe om hvem han eventuelt skulle reise sammen med eller hvor han skulle dra.

Det hersker alltid et visst hemmelighold rundt VM-forberedelser i sjakk.

Magnus Carlsen vant sammenlagt med 31,5 poeng. Teimur Radjabov vant den siste finaleturneringen og overtok 2.-plassen i sammendraget med 27 poeng. Bak der fulgte Levon Aronian og Wesley So.

(©NTB)