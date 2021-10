Brady skrev NFL-historie mot gamlelaget

NTB Sport

Det ble en spesiell retur til arenaen i Foxborough for 44 år gamle Brady. Han vant seks superbowl-titler med New England fra 2001 til 2018, men spiller nå for Tampa Bay Buccaneers.

Det ble 19-17-seier til Bradys lag i hans første møte med Patriots siden han forlot klubben i fjor vår.

– Jeg går ikke i oppløsning av dette. Jeg har allerede gått gjennom alt det der. Det var hjemmet mitt i 20 år, og jeg har bare de beste minnene, sa quarterbackstjernen etter kampen.

I første periode mot Patriots satte Brady nok en NFL-rekord. Han kastet ballen 28 yards til Mike Evans og gikk dermed forbi Drew Brees gamle rekord. Etter søndagens kamp står Brady med totalt 80.560 yards i den amerikanske fotballigaen, mot Brees' 80.358.

– Jeg kan kaste ålreit, og jeg er glad at jeg har hatt noen flotte lagkamerater til å fange ballen. Det er ganske kult. Du kan ikke få til noe i denne sporten uten fantastiske lagkamerater, sa Brady.

(©NTB)