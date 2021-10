Vålerenga banket Strømsgodset med 3-0

NTB Sport

Vidar Örn Kjartansson, Tobias Christensen og Leonard Zuta scoret målene for Vålerenga som tok seg opp til sjuendeplassen på tabellen. Laget står med 30 poeng med ni runder igjen, Dag-Eilev Fagermos mannskap har fire poeng opp til LSK på sjetteplassen. Strømsgodset blir stående med 29 poeng på plassen bak.

Den islandske måltjuven Kjartansson bommet tidlig på en stor sjanse, men etter ni minutter viste han litt av sine gamle scoringstakter. Han tok elegant ned ballen på brystkassa inne i feltet før han tok en sidestegsfinte og satte ballen i mål.

Hjemmelaget fortsatte å dominere kampen og pøste på framover. Effektiviteten sto derimot ikke helt i stil med overtaket.

Tobias Christensen var derimot god og dyktig da han fikk ballen like utenfor 16 meteren to minutter før pause. Han tok en finte før han plasserte ballen bak Viljar Myhra i Strømsgodset-målet.

Det var en fortjent ledelse etter én omgang, for hjemmelaget hadde også flere gode sjanser de burde scoret på.

Vålerengas venstreback Leonard Zuta trengte bare to minutter i 2. omgang før han gjorde 3-0. Han brukte venstrebeinet og skrudde inn sitt første mål for klubben via tverrliggeren på et frispark fra 20 meter.

Snaue kvarteret før slutt ble Strømsgodset redusert til ti mann. Gustav Valsviks takling av innbytter Seedy Jatta var helt klart av den ulovlige slaget.

